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Atletico Madrid'e Costa'dan kötü haber geldi

Atletico Madrid'de Diego Costa şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den tekrar Atletico'ya dönen yıldız futbolcunun sol ayağındaki sakatlıktan ötürü ameliyat olacağı öğrenildi.

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Atletico Madrid'e Brezilyalı yıldızı Diego Costa'dan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den ayrılarak tekrar Atletico'nun yolunu tutan 30 yaşındaki futbolcunun sol ayağındaki sakatlıktan ötürü bıçak altına yatacağı öğrenildi.

Costa ile ilgili açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapılırken yıldız ismin 3 haftadır ağrıları olduğu ve Brezilya'da ameliyat edileceği belirtildi.

İspanyol oyuncunun 10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

(Fanatik)

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