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Spor

Atletico Madrid'e Radamel Falcao çelmesi

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 00:34 - Güncelleme:
Atletico Madrid'e Radamel Falcao çelmesi
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İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Estadio Civitas Metropolitano oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, Alvaro Morata'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma uzun süre 1-0'lık skorla devam ederken, Vallecano'da Radamel Falcao, 90+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve mücadele 1-1 bitti.

Alınan bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 20, Rayo Vallecano ise 12 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Real Betis deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, sahasında Cadiz'i ağırlayacak.

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