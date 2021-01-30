30 Ocak 2021 Cumartesi 01:05 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 01:17

Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro Hulk transferini resmen açıkladı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Hulk'un transferini bitirmek için uzun süredir Brezilyalı yıldızla görüşme halindeydi. Siyah beyazlı ekibin ısrarla kadrosuna katmak istediği Hulk, tercihini ülkesinden yana kullandı Yıldız isim, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Mineiro, 34 yaşındaki futbolcunun tamamlandığını resmi hesaplarından açıkladı. Minerio, Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu ve golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye geleceğini belirtti.