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Spor

Atletico Mineiro'da Luiz Felipe Scolari dönemi başlıyor

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da teknik direktörlüğe Luiz Felipe Scolari getirildi.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 10:48 - Güncelleme:
Atletico Mineiro'da Luiz Felipe Scolari dönemi başlıyor
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Atletico Mineiro Kulübü, Arjantinli Eduardo Coudet'ten boşalan teknik direktörlük görevi için 74 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Scolari ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kasım 2022'de emekli olduğunu açıklamasına rağmen kariyerine devam etme kararı alan Scolari, 41 yıllık teknik adamlık kariyerinde birçok takım çalıştırdı. Milli takımlarda Brezilya, Portekiz ve Kuveyt'in başında yer alan Scolari, ülkesinde Juventude, Gremio, Goias, Coritiba, Criciuma, Palmeiras, Cruzeiro ve son olarak Athletico Paranaense'de çalıştı. Tecrübeli teknik adam, İngiltere'nin Chelsea, Özbekistan'ın Bunyodkor, Çin'in Guangzhou Evergrande, Japonya'nın Jubilo Iwata, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli ve Al-Shabab ekiplerinde de görev yaptı.

Çin, Özbekistan ve Brezilya'da lig şampiyonlukları yaşayan ve kariyerinin büyük kısmını ülkesinde geçiren Scolari, Gremio ile 1995'te, Palmeiras ile 1999'da Libertadores Kupası'nı kazandı.

Brezilya Milli Takımı'nı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Scolari, Portekiz'in ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkmasını sağladı.

  • Luiz Felipe Scolari
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