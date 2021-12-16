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Spor

Atletico Mineiro'dan 50 yıl sonra ilk şampiyonluk

Brezilya Kupası finali ilk maçında Athletico Paranaense'yi 4-0 yenen Atletico Mineiro, rövanşta da rakibini 2-1 yenerek 50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:09
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2021 Brezilya Kupası finali rövanş maçında Atletico Mineiro, deplasmanda Athletico Paranaense'yi 2-1 yenerek kupaya uzandı.

Curitiba kentindeki Baixada Stadı'nda oynanan karşılaşmada, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Keno ve 75. dakikada Hulk kaydetti. Athletico Paranaense'nin tek golü, 86. dakikada Jaderson'dan geldi.

Finalin ilk maçını 4-0 kazanan Atletico Mineiro, rövanşında da rakibini yenerek ikinci kez turnuvadan zaferle ayrıldı. Atletico Mineiro'nun Brezilyalı yıldız oyuncusu Hulk, turnuvayı 8 golle tamamlayarak krallık yarışında adını zirveye yazdırdı.

50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Atletico Mineiro, bu sezon ikinci kez kupa sevinci yaşadı.

  • Brezilya Kupası
  • Atletico Mineiro
  • Athletico Paranaense

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