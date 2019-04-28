Atletico National Rodallega’ya talip
SÖZLEŞMESİ sezon sonunda bitecek olan Trabzonspor’un Kolombiyalı golcüsü Rodallega’ya ülkesinden Atletico Nacional’in talip olduğu öğrenildi.
- Star Spor
Bu takımın Rodallega’ya ülkesine dönmesi konusunda baskı yaptığı yıldızın da kafasının karışık olduğu Kolombiya basınında yer aldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise “Rodallega’dan ücretinde indirim yapmasını istedik. Kesin kararını mayıs ayı sonunda verecek” diye konuştu.
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