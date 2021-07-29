Atletizm 16 Yaş Altı Ligi'nde şampiyon ENKA oldu

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 21:59 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 21:59

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan 16 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde erkeklerde 12, kızlarda 11 olmak üzere toplam 23 ekip yarıştı.

İki gün süren müsabakalar sonrasında 15'er branşta erkeklerde 174, kızlarda ise 142 puan toplayan ENKA, her iki kupayı da müzesine götürmeyi başardı.

Erkekler 16 Yaş Altı Ligi'nde ikinciliği Kayseri Gençlik elde ederken, Adana Seyhan Belediyespor üçüncü oldu. 16 Yaş Altı Kızlar Ligi'nde ise Bursa Büyükşehir ikinci, Ankara TED Kolejliler üçüncü sırayı aldı.