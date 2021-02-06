Atletizm Şampiyonası'nda Berke Akçam ve Devrim Kazan'dan Türkiye rekoru geldi

DHA 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:03 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:03

Ataköy Atletizm Salonu'nda ilk günü geride kalan Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler Berke Akçam ve Devrim Kazan U20 yaş grubunda yeni Türkiye rekorlarına imza attı.

Asıl branşı 400 metre engelli olan Berke Akçam, salonda yarıştığı 400 metrede en iyi derecesini 47.32'den 46.99'a indirirken, kariyerine bir Türkiye rekoru daha ekledi. Berke, böylece Batuhan Altıntaş'a ait 47.10'luk eski rekoru yenilerken, tüm zamanlarda Yavuz Can, Batuhan Altıntaş ve Ali Ekber Kayaş'tan sonra salonda 47 saniyenin altında derece yapabilen dördüncü Türk atlet oldu.

3000 metre erkeklerde ise 2017 Avrupa Salon Şampiyonası İspanyol atlet Adel Mechaal, 7:49.32'lik derecesiyle hedefi olan Avrupa barajını gerçekleştirirken, hemen ardından ikinci olan milli atlet Abdurrahman Gediklioğlu, bir hafta önce yakaladığı baraj derecesini geliştirerek performansını 7:57.43'e indirdi.

3000 metre mücadelesinde üçüncü olan genç yetenek Devrim Kazan, salondaki Türkiye U20 rekorunu kırmayı başardı. Devrim, 8:07.04'lik derecesiyle Süleyman Bekmezci'ye ait yedi yıllık Türkiye U20 rekorunu yarım saniye geliştirdi.

60 metre erkekler finalinde Kayhan Özer, 6.67 koşarak en iyi derecesini 0.04 saniye geliştirken, kadınlarda Mizgin Ay, 7.44'lük dereceyle ipi göğüsledi. U20 kategorisinde ise şampiyonluklar erkeklerde Orçun Ünalan'ın (6.90), kadınlarda ise Zülha Armutçu'nun (7.61) oldu.

Kadınlar 800 metre seçmesinde Aslı Arık, 2:06.36'lık dereceyle son dört sezonda Türkiye salondaki en iyi dereceyi koşarken, ikinci sırada yarışı tamamlayan Tuğba Toptaş da 2:07.74 ile Avrupa U23 Şampiyonası barajı yakaladı.

Kadınlar sırıkta ise Mesure Tutku Yılmaz, 4.30 atlayarak ilk kez büyüklerde Türkiye salon şampiyonluğu aldı. Yarışmada Buse Arıkazan ise 4.25 atlayarak ikinci oldu. Her iki atletin de 4.35'teki denemeleri, izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Öte yandan yarışmalar esnasında Covid-19 tedbirlerine titizlikle dikkat edildi. Sabah seansından itibaren düzenli olarak dezenfekte işlemi gerçekleştirilirken, sosyal mesafe kuralları da sürekli kontrol edildi.