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Spor

Atletizm takvimine koronavirüs güncellemesi

Dünya Atletizm Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen ve tarihi değiştirilen organizasyonları tekrar düzenleyerek yeni bir takvim açıkladı. Plana göre sezon ağustos-ekim arasında yapılacak.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:54 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:54
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Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) yeni takvimi duyurduğu belirtildi. Dünya Atletizm Birliği, küresel salgın nedeniyle üç aydır duran faaliyetlerin yazın sonuna doğru yeniden başlamasını öngörüyor. Buna göre, yeni açıklanan takvimde Elmas Lig’in iki etabı iptal edildi ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırıldı. Bu yıl 11 etaptan oluşan Elmas Lig, 14 Ağustos’ta Monako’da başlayacak ve her yarış bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada, yeni takvimin koronavirüsün genel seyrine göre yapıldığını, acil bir durumda yeniden revize edilebileceği notu da düşüldü. Dünya Atletizm Birliği, bu yıl ulusal şampiyonalar takviminin de 8-9 Ağustos hafta sonundan itibaren yapılmasını önerdi.

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