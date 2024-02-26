Beşiktaş, bu sezon ilk kez üst üste aynı 11'le çıktı...

Aboubakar ve Ghezzal, oyuna girerken ıslıklandı.

Muçi, Siyah-Beyazlı formayla gol siftahını yaptı.

5 MAÇTA BEŞİKTAŞ

Santos yönetimindeki Beşiktaş, lig ve kupada çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. 2-0 Trabzonspor 1-2 Antalya (K) 0-0 Kayserispor 2-0 Konyaspor 0-2 İstanbulspor

105

Beşten fazla gol atan Türk futbolcular arasında Semih Kılıçsoy, 105 dakikada bir fileleri havalandırarak 2007-08'den bu yana en başarılı isim oldu.

GEDSON&ZAYNUTDİNOV YOK

İstanbulspor deplasmanına sarı kart sınırındaki Semih, Demir Ege, Necip, Svensson, Masuaku, Amartey, Zaynutdinov ve Gedson'la giden Beşiktaş, orta saha ve savunmada fi re verdi. Maçın 34'üncü dakikasında Gedson ve 90+4'te Zaynutdinov sarı kart görerek hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

İŞİMİZİ YAPTIK

Ara transferde takıma dahil olan ve SiyahBeyazlı formayla ilk golünü atan Ernest Muçi, şöyle konuştu: "İşimizi yaptık. Gol yemeden iki gol attık. Benden tabii ki skor katkısı vermem bekleniyor ama takıma ve savunmaya yardım etmek de önemli."

FERNANDO SANTOS'TAN 4 TESPİT

Beşiktaş'ın 69 yaşındaki Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, galip gelmelerine karşın yaptıkları hatalardan rahatsızlığını dile getirdi. Kazanmalarına rağmen eksikleri olduğunu vurgulayan kurt hoca, 4 maddede adeta takımın röntgenini çekti: "1- Topu kaptıktan sonra çok rahat şekilde rakibe veriyoruz, çok fazla top kaybediyoruz. 2- Topa daha çok sahip olmalıyız. Büyük takımlar böyle oynar. Orta seviye takımlar topun peşinde koşar, biz böyle değiliz. 3- Oyunun kontrolü bizde olmalı. Kontrolü sağlayarak ritmi belirlemeliyiz. 4- İdmanda çok iyi işler yapıyoruz ancak bunlar her zaman sahaya yansımıyor. Belki bir özgüven kaybı ya da oyun karakteri anlaşmazlığı olabilir. İdman performansını sahada da görmeliyiz."