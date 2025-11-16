İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ATP Finalleri'nde Alcaraz–Sinner randevusu
Spor

ATP Finalleri'nde Alcaraz–Sinner randevusu

ATP Finalleri yarı finalinde Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime'yi 2-0 mağlup ederek Jannik Sinner'in finalde rakibi oldu.

AA16 Kasım 2025 Pazar 00:53 - Güncelleme:
ATP Finalleri'nde Alcaraz–Sinner randevusu
ABONE OL

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde tekler yarı final müsabakasında dünya 1 numarası Alcaraz, 8 numaralı seribaşı Auger-Aliassime'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek finale çıktı.

Diğer yarı final maçında ise İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'ü 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Bugün yapılacak final müsabakasında dünya 1 ve 2 numarası Alcaraz ile Sinner karşı karşıya gelecek.

  • ATP Finalleri
  • Carlos Alcaraz
  • Jannik Sinner

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.