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Spor

ATP Finalleri'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 6. gününde Casper Ruud, Andrey Rublev'i, Novak Djokovic de Cameron Norrie'yi yendi. Turnuvanın yarı finalinde bugün Daniil Medvedev-Casper Ruud ve Novak Djokovic-Alexander Zverev karşılaşmaları oynanacak.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 08:59 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 08:59
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İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 6. günü tamamlandı.

Yeşil Grup karşılaşmasında 5 numaralı seribaşı Rublev ile 8 numaralı seribaşı Ruud korta çıktı.

Norveçli tenisçi Ruud, Rus rakibini 2-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti. İkinci galibiyetini alarak yarı finale yükselen Ruud, turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'in rakibi oldu.

DJOKOVİC, NORRİE'Yİ İKİ SETTE GEÇTİ

Grubun diğer mücadelesinde yarı finali önceden garantileyen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Cameron Norrie karşılaştı.

Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Büyük Britanyalı rakibi karşısında 6-2 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 kazandı ve üçte üç yaptı.

Turnuvanın yarı finalinde bugün Daniil Medvedev-Casper Ruud ve Novak Djokovic-Alexander Zverev karşılaşmaları oynanacak.

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