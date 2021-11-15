İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2021 Pazartesi / 10 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0048
  • EURO
    11,4688
  • ALTIN
    597.326
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ATP Finalleri'ne Medvedev ve Zverev galibiyetle başladı
Spor

ATP Finalleri'ne Medvedev ve Zverev galibiyetle başladı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz'ı, Alexander Zverev de Matteo Berrettini'yi yendi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:18
ABONE OL

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 52'ncisi, İtalya'nın Torino kentinde başladı.

Kırmızı Grup karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile 7 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz korta çıktı.

Geçen yılın şampiyonu Rus raket Medvedev, Polonyalı rakibi karşısında ilk seti 7-6 kaybetse de sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak rakibini 2-1 mağlup etti.

BERRETTİNİ, ZVEREV MAÇINDAN SAKATLANARAK ÇEKİLDİ

Grubun diğer mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile 6 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.

2018 şampiyonu Alman tenisçi Zverev, ilk seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırdı. 2. setin ilk oyununa da alan Zverev, sakatlanan İtalyan rakibinin maçtan çekilmesiyle maçı 2-0 kazandı.

Turnuvada yarın Yeşil Grup'ta Novak Djokovic-Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev karşılaşmaları oynanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.