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Attığı golü vefat eden babasına adayan Kehinde, PFDK'ya sevk edildi

Denizlispor'un Nijeryalı futbolcusu Kehinde, formasının içinde, vefat eden babasının fotoğrafının basılı olduğu tişört giydiği için PFDK'ya sevk edildi. Kehinde, attığı gol sonrasında formasını sıyırarak babasının fotoğrafını kameralara göstermişti.

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Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Denizlispor, hafta sonunda Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmada Elazığspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Yeşil-siyahlıların 2 golü de Nijeryalı oyuncu Kehinde'den gelirken, bu futbolcu ilginç şekilde PFDK'ya sevk edildi. Mücadelenin 35. dakikasında Mehmet Akyüz'ün kullandığı penaltı atışı sonrasında top direkten dönerken, Kehinde topu ağlara göndermeyi başarmıştı. Bu golün ardından geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Kehinde gözyaşlarını tutamamış ve formasının altına giydiği tişörtte bulunan babasının fotoğrafını kameralara göstermişti. Bu hareketi nedeniyle Kehinde, PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan disiplin sevkleri açıklamasında Kehinde için şu ifadelere yer verildi:

"ABALI DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE'nin 02.03.2019 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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