Attığımız her golde Ay-Yıldızı öptük

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MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı sporcuları, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1’inci tur müsabakasında Yunanistan’ın PAOK takımıyla oynadıkları maçta yaşadıklarını anlattı. Salonda Türk bayrağının asılmaması üzerine hırslandıklarını anlatan sporcular, sevinçlerini, her golden sonra formalarındaki Ay Yıldızı öperek yaşadıklarını belirtti. Ayşe Dinç, “PAOK taraftarı el kol hareketi yapıp, bize tükürdü. Hırslandık, milli maç gibi hissettik” derken, Fulya Naime Bozkurt, “Yapılanlar iğrençti”, Beyzanur Türkyılmaz da, “Hiç böyle şeyler görmedik hayatımızda. Sahaya yağ dökmeleri üzücüydü. Yaşananlar spor adına çok kötüydü” ifadelerini kullandılar