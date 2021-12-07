Attila Szalai Chelsea'ye mi gidiyor? Fenerbahçe'den açıklama geldi

7 Aralık 2021 Salı 16:50 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 16:50

Fenerbahçe, başarılı savunmacısı Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."