İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2022 Pazartesi / 11 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8331
  • EURO
    16,2007
  • ALTIN
    942.405
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Attila Szalai: Harika bir iş çıkardık
Spor

Attila Szalai: Harika bir iş çıkardık

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'de Attila Szalai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:29 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 00:29
ABONE OL

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Attila Szalai, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Galibiyetle ilgili konuşan Attila Szalai, "Maça iyi başladık. İyi oynadık. İkinci yarıya da iyi başladık, 2. golü bulduk. Rakibimiz 2 atakta 2 gol buldu ve bizim için işler biraz zorlaştı. Tüm takım olarak iyi reaksiyon gösterdik. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyuz." dedi.

Attila Szalai, "Bizim hedefimiz, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek. Maç maç bakmak ve çok çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.