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Spor

Attila Szalai: Hedefimiz Başakşehir maçından galip ayrılmak

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenen Fenerbahçe'de Attila Szalai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA17 Ekim 2022 Pazartesi 23:50 - Güncelleme:
Attila Szalai: Hedefimiz Başakşehir maçından galip ayrılmak
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Fenerbahçeli savunma oyuncusu Attila Szalai, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Biz ofansif bir takımız. Ofansif anlamda risk alıyoruz. Teknik ekip de bizi sıkı bir şekilde çalıştırıyor. Defansif olarak beraber bir şekilde savunma yapmak açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai müsabakayı değerlendirdi. Ofansif bir takım kimlikleri olduğunu belirten Szalai, "Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Üç puandan dolayı mutluyuz. İyi bir performans ortaya koyduk. Önemli bir galibiyetti. Önümüzde bir toparlanma süreci olacak. Ondan sonrada önümüzdeki maça hazırlanacağız. Biz ofansif bir takımız. Ofansif anlamda risk alıyoruz. Teknik ekip de bizi sıkı bir şekilde çalıştırıyor. Defansif olarak beraber bir şekilde savunma yapmak açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecekte zorlu maçlar oynayacağız. Umarım bu şekilde devam ederiz. Çok fazla maç oynuyoruz. Bir futbolcu olarak sahada sürekli futbol oynamak en güzel şey. Bunun için de çok çalışıyorum. Yoğun bir fikstürümüz var. Üç günde bir maç oynuyoruz. Hedefimiz artık cumartesi günü oynayacağımız Başakşehir maçından galip ayrılmak." ifadelerini kullandı.

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