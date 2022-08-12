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  • Attila Szalai: Hem hocanın sistemine hem birbirimize adapte olmaya çalışıyoruz
Spor

Attila Szalai: Hem hocanın sistemine hem birbirimize adapte olmaya çalışıyoruz

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Slovacko ile rövanşta 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de Attila Szalai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2022 Cuma 00:25 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Atilla Szalai, Slovacko karşılaşması sonrası konuştu.

Maça tur atlama hedefiyle çıktıklarını ve kolay bir maç oynamadıklarını belirten Macar oyuncu, "Bugünkü hedefimiz tur atlamaktı, buraya da kazanmak için geldik ama berabere bitti. Tur atladığımız için mutluyum ama bizim için kolay bir maç olmadı. Rakip zaman zaman zorluk çıkardı. Genel olarak iyi performans gösterdik. Çalışmaya devam edeceğiz, pazartesi günü oynayacağımız lig maçın en iyi şekilde hazırlanacağız." sözlerini kullandı.

Takım savunmasına yeni transferlerin gelmesiyle ilgili ise Szalai, "Yeni defans oyuncularımız iyi ve karakterli oyuncular. Bizler de aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Sadece defansta değil, ofansta da geliştirmemiz gereken noktalar var. Hocamız bizi iyi şekilde hazırlıyoruz. Hem hocanın sistemine hem birbirimize adapte olmaya çalışıyoruz. Bence iyi yoldayız." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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