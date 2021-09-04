Star.com.tr 4 Eylül 2021 Cumartesi 23:18 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 23:24

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere deplasmanda Attila Szalai'nin de forma giydiği Macaristan'ı 4-0 yendi ve grup aşamasında 4'te 4 yaptı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta 4-0 mağlup olan Macaristan'da ülke basını oyuncuları sert dille eleştirdi. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai de eleştirilerden nasibini alırken Macaristan'da National Sport Online sitesinde oyuncuların değerlendirilmesi yapılarak puanlar verildi.

ATTILA SZALAI: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM



İngiltere'ye karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan Attila Szalai şöyle konuştu:

"Maçtan hayal kırıklığına uğradım çünkü böyle bir ilk yarıdan sonra böyle bir performans sergilememeliydik. Yakında başka bir maçımız olacak, Arnavutluk'a gideceğiz, çok önemli bir karşılaşma olacak, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazı yerlerde çok iyi top çıkışımız oldu, neredeyse maç boyunca bize saldıran bu güçte bir takıma karşı oynamamıza rağmen yine de futbol oynamaya cesaret ettik. Tabii ki, takım savunmasında ve geçişlerde hala geliştirilecek çok şey var, İngiltere'ye karşı maçta çok acı çektik. İlk yarıda defansımız takım seviyesinde iyi çalıştı, ikinci yarıda daha çok hata yaptık. Onlardan hemen faydalanan bir takıma karşı oynadığımız için bu kadar çok hatayı kaldıramayız. Dünya elitlerine aitler, Avrupa Şampiyonası finalini şans eseri oynamadılar. Onlarla rekabet etmeye çalıştık, ancak ilk yarıda işe yaradı."

MACAR TARAFTARLAR ATTILA SZALAI'Yİ DE PUANLADI



Macaristan taraftarları İngiltere maçında sadece beş oyuncu için puanlama yaptı. Peter Gulacsi, Kevin Varga, Attila Szalai, Laszlo Kleinheisler ve Andras Schafer, Macaristan-İngiltere (0-4) Dünya Şampiyonası elemelerini değerlendiren okuyucuların oylarında on üzerinden beş puan üstünde ortalama ile kapattı. National Sport Online'daki seçmenler, tesadüfen ilk üç golün yazarlarının İngilizlerin Raheem Sterling, Harry Kane ve Harry Maguire olduğunu söyledi. Attila Szalai 5,19 aldı