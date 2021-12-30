Attila Szalai: Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum

30 Aralık 2021 Perşembe 00:28 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 00:28

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u uzatmalar sonucu 2-0'la geçen Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Attila Szalai, karşılaşma sonrası konuştu.

Kendi işlerini zorlaştırdıklarını söyleyen Macar futbolcu, "Doğru kelimeleri bulmak benim açımdan kolay değil. Çok iyi bir performans ortaya koyduğumuz söyleyemem. Daha farklı bir planımız vardı. Onu uygulamak istiyorduk. Kendi işimizi, kendimiz zorlaştırdık. Ancak günün sonunda hedefimiz tur atlamaktı. Tur atladık. Ana hedef buydu." dedi.

Hedeflerine ulaşabileceklerini dile getiren Szalai, "İnişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Lige iyi başladık. Maalesef daha sonrasında kötü anlar ve durumlar yaşadık. Futbol böyle bir şey. Çok çalışmak, önümüze bakmak, beraber kalmak, en iyisini yapmak gerekiyor. En önemli şeylerden birisi de güçlü bir ruh ortaya koymak. Hedeflerimize hala ulaşabilecek noktadayız. Bu şekilde davranırsak hedeflerimize ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.

Transferle ilgili konuşan genç futbolcu, "Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması yönünde katkı sağlamak. Sadece buna odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.