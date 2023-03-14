Attila Szalai transferi hayırlı olsun! Bu kez yollar ayrılıyor, rakam bile belli oldu

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'nin Avrupa hayali sezon sonunda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Sevilla ile de gündeme gelen Attila Szalai için Fullham devreye girdi ve pazarlıklarda sona gelindi.

ATTILA SZALAI, BEDAVADAN BİRAZ PAHALIYA ALINMIŞTI

2021'in ocak ayında Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den kadrosuna katmıştı. Macar savunma oyuncusu için 2.2 milyon euro bonservis ödenmişti. Ancak Szalai, sarı-lacivertlilerde yükselen performansıyla değerine değer kattı ve Avrupa ekiplerini peşine taktı.

SEVILLA İLE ANILMIŞTI, FULLHAM İŞİ BİTİRİYOR

Geçtiğimiz günlerde Sevilla ile gündeme gelen Attila Szalai'ye Premier Lig'den talip çıktı. İngiltere basınında yer alan habere göre; Fullham, Macar stoper için devreye girdi ve sarı-lacivertlilerle yapılan pazarlıklarda sona geldi.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Ada ekibinin Attila Szalai için 11 milyon euroya kadar çıktığı, Fenerbahçe'nin onay vermesi halinde sezon sonu transferin gerçekleşeceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 38 resmi maça çıktı ve bunların 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3370 dakika süre alan 25 yaşındaki Macar stoper, 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.