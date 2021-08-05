5 Ağustos 2021 Perşembe 00:37 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 00:37

Hazırlık sürecini değerlendiren Attila Szalai "Hazırlık dönemi iyi gidiyor. İyi ve yoğun idmanlar yapıyoruz. Fiziksel ve taktiksel seviyemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Haftaya başlayacak Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz." dedi.

Yeni teknik direktörlerinin felsefesi hakkında da konuşan Attila Szalai "Vitor Pereira'nın sisteminde başarılı olabiliriz. Hatalarımız var ama düzelteceğiz. Bu her sistemde olur. İyi yoldayız. Arkadaşlarımızın kademesine girmemiz ve çok koşmamız lazım. Teknik ekip bize bunları en iyi şekilde anlatıyor." ifadelerini kullandı.