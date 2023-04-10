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Spor

Attila Szalai: Yolumuza devam edeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Attila Szalai maçı değerlendirdi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
Attila Szalai: Yolumuza devam edeceğiz
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Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Macar savunma oyuncusu şu sözleri kullandı;

"Miha Zajc haklı çıktı, gol attım. Ancak kimin attığının önemi yok. Kendisi de harika bir gol attı. Tanrı'ya şükürler olsun kazandı. Yolumuza devam edeceğiz."

Fenerbahçe gösterdiği performans ile izleyen herkesin takdirini kazanan Attila Szalai bu akşam Fatih Karagümrük karşısında takımın ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin başarılı stoperi Attila Szalai bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 2 gol, 2 asist skora katkı sağladı.

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