Attila Szalai'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Macar stoperin 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Başarılı stoper Attila Szalai bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 45 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.