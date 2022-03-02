Attila Szalai'den transfer açıklaması

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 16:19 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:19

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü sahalarında Trabzonspor'a karşı oynayacakları maçta iyi bir sonuç alacaklarına inandıklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Szalai, Kasımpaşa maçını kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Ligdeki son 3 maçı kazanmalarının önemine değinen 24 yaşındaki oyuncu, "Son maçı kazanmamız elbette bizleri çok mutlu etti. Önemli bir 3 puan elde ettiğimizi düşünüyorum. Son 3 maçta 3 galibiyet aldık ve bu da bizler için memnuniyet verici. Pazar günü oynayacağımız önemli bir maçımız var ve bunun için çalışıyoruz. En iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların Trabzonspor maçı öncesinde başlattığı kampanyanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Szalai, "Taraftarların maç içinde son dakikaya kadar desteğine ihtiyacımız var. İyi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umuyorum ki dolu tribünler önünde oynarız. Taraftarların desteği çok önemli ve çok ihtiyacımız var. Umarım hep birlikte başarılı bir netice elde ederiz." diye konuştu.

Takımda iyi bir atmosfer olduğunu dile getiren Macar futbolcu, şöyle devam etti:

"Maalesef geçmişte iyi maçlar çıkaramadık. Türkiye Kupası'ndan ve UEFA Konferans Ligi'nden elendik. Bu iyi olmadı. Ancak kafamızı kaldırmak istiyorduk ve daha çok çalışmamız gerekiyordu. İyi bir şekilde çalışarak ilerlemek istiyoruz. Maalesef sol bek pozisyonunda oynayan takım arkadaşlarım sakat olduğu için sol bek pozisyonunda oynadım. Daha önce de bu mevkide oynamıştım. En iyiyi yapmaya çalışıyorum. Benim için pozisyondan ziyade takıma verdiğim katkı önemli. Geçmiş maçlarda mükemmel performanslar sergilediğimi söyleyemem. Bundan sıyrılıp daha iyisini ortaya koymam gerekiyordu. Oynadığım maçlarda bunu de elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum."

Szalai, Türkçesini geliştirmesinde takım arkadaşları ve kulüp tercümanlarının büyük rolü olduğunu da kaydetti.



"ARDA BÜYÜK BİR YETENEĞE SAHİP"

Attila Szalai, genç takım arkadaşı Arda Güler'in büyük bir yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.

Arda'nın topla çok etkili bir oyuncu olduğunu vurgulayan Szalai, "Arda, büyük bir yeteneğe sahip. İyi de bir karakteri var. Aynı şekilde antrenmanlarda da sıkı şekilde çalışıyor. Sürekli öğrenmek için sorular soruyor. Futbol ve besin konusunda sorular yöneltiyor. İyi bir profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Yüksek bir potansiyele sahip. Şu anda iyi yolda. Tabii ki dikkatli de olmak gerekiyor. Arda gibi genç yeteneklerin üzerinde baskı oluşturmamak gerekiyor. Zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İyi bir karakter ve iyi bir futbolcu. Bizler de onu desteklemeye devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Szalai, bir basın mensubunun Avrupa'ya transferine ilişkin sorusuna ise "Ben transfer konularını düşünmüyorum ve odaklı değilim. Bu tip dedikodulara aldırış etmiyorum. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Her gün takıma katkı sağlamak için yoğun şekilde çalışıyorum ve takıma katkı sağlamak da benim için en önemlisi." yanıtını verdi.

Trabzonspor maçında taraftarın desteğini beklediklerini tekrarlayan Szalai, "Tabii ki bizler kulüp tarihinin farkında olan oyuncularız. Ama son yıllarda maalesef şampiyonluk elde edemedik. Bizim en büyük arzumuz bu. Bizler de bunun farkındayız. Şampiyon olmak en büyük isteğimiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.