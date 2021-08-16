Attila Szalai'den yeni transfer Kim Min-jae'ye övgü

16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:41 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:41

Maçı değerlendiren genç futbolcu, "İyi başlangıç yaptık, hedefimiz galibiyetle ayrılmaktı, bunu başardığımız için mutluyum. Takım olarak mücadele etmemiz ve kazanma mantalitesi ile sahada olmamız önemliydi. Zorlu bir takıma karşı oynadık, bana göre saha içinde sonuna kadar mücadele ettik. Galibiyet için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle ilgili düşünceleri sorulan Szalai, "Yeni sistem üzerine hazırlık kampında yoğunlaşmıştık. Bu noktada kendimizi geliştirdik. Tabii ki defans ve ofans anlamında geliştirmemiz gereken yönler var. Defansif anlamda biraz daha iyiyiz. Min-Jae'nin gelmesi de iyi oldu, önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.