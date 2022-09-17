Attila Szalai'nin babası transferi duyurdu! ''Oğluma söyledim'' diyerek açıkladı

Adı birçok Avrupa ekibiyle anılan Attila Szalai'nin babası oğlunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Attila Szalai'ye birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalması gerektiğini söylediğini belirten babası, "Burada kendini biraz daha geliştirip sonra başka bir takıma giderse daha karlı olur." ifadelerini kullandı.

ATTILA SZALAI KALMAYI TERCİH ETMİŞTİ

Fenerbahçe'de başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Attila Szalai için bu yaz birçok talip çıkmıştı. Ancak Macar savunma oyuncusu, gelen tekliflere rağmen sarı-lacivertlilerde kalma kararı vermişti.

BABASI AÇIKLADI: "BİRKAÇ YIL DAHA..."

Transferde adı birçok takımla gündeme gelen Attila Szalai'nin babası Macar basınına açıklamalarda bulundu. "Oğluma birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalması gerektiğini söyledim." diyen Baba Szalai, "Bence transfer yapmak için çok erken. Kulübü gelişimine büyük katkı sağladı. Burada kendini biraz daha geliştirip sonra başka bir takıma giderse daha karlı olur." şeklinde konuştu.

ATTILA SZALAI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin 2021'in ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Attila Szalai, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 43 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer almış ve takımına 1 gol, 2 asistle katkı sağlamıştı.