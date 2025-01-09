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Spor

Attila Szalai'ye Belçika'dan talip

Hofffenheim'da kadroda düşünülmeyen Macar stoper Attila Szalai'ye Belçika ekiplerinden Standard Liege'nin talip olduğu belirtildi.

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
Attila Szalai'ye Belçika'dan talip
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Hoffenheim'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye sürpriz bir talip çıktı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Standard Liege, Hoffenheim'ın kadroda düşünmediği Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor.

Haberde Belçika ekibinin Macar stoperi kiralamak için teklif yaptığı belirtildi.

Hoffenheim'ın aynı pozisyonda birden fazla oyuncusu olduğu için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'den 12.3 milyon euroya transfer edilen Szalai, geçen sezonu da Freiburg'da kiralık geçirmişti. Macar stoper bu sezon süre alamadı.

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