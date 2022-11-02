Attila Szalai'yi yıkan haber! Kararı Jorge Jesus resmen duyurdu

UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de savunma bölgesindeki sakatlıklar camianın ve teknik direktör Jorge Jesus'un keyfini kaçırıyor. Ocak ayında bir savunma takviyesi kuvvetle muhtemel. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, Süper Lig'in en çok gol atan takımı durumunda. Fakat savunmada ise henüz istenilen seviyede değil.

SAVUNMA HALA İYİ SEVİYEDE DEĞİL

Hücumda bu kadar iyi olmasına rağmen savunma konusunda hala Jorge Jesus'un istediği seviyede olmayan Fenerbahçe, şimdi de sakatlılarla boğuşuyor. Fransa'da oynanan Rennes maçında sakatlanan Luan Peres o tarihten bu yana takımını yalnız bırakmış durumda. Bir diğer Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ise tüm defolarına rağmen Jorge Jesus'un oyun planına uymuş durumda fakat her maç öncesi savunmanın en zayıf halkası olarak görülüyor. Takımları sürekli ofsayta düşürmesi ile bu sezon Süper Lig'de ender görülen bir taktiği deneyen Portekizli çalıştırıcı, savunma konusunda oldukça talepkar. Bunun yanı sıra hiç dinlenmeden her resmi maçta forma giymek zorunda kalan Attila Szalai ise yorgunluktan ötürü savunmada bazı zaaflar yaratıyor. Bunun yanı sıra Beşiktaş maçında Jorge Jesus'un sert tepkisine maruz kalmış ve Portekizli çalıştırıcıyı bir hayli sinirlendirmişti.

"BAŞKA STOPERİM KALMAZSA SANIRIM BEN OYNAYACAĞIM"

Stoperlerin ardı ardına sakatlanması neticesinde elinde yalnızca Attila Szalai ve Serdar Aziz kalan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, İstanbulspor maçının ardınan "Elimde stoper kalmazsa ne yapacağım konusunda fikrim yok, şaka şaka tabiki bir fikrim var. Belki ben oynarım" diyerek stoper isteğini dile getirmişti. Fenerbahçe yönetimide hemen harekete geçip ocak ayı transfer dönemi için kesenin ağzını açtı. Bir ya da iki takviye olmak üzere, kesinlikle bir savunma oyuncusu alınacağı iddia edildi.

Star Gazetesi