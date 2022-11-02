İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6137
  • EURO
    18,5277
  • ALTIN
    995.749
  • BIST100
    4071.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Attila Szalai'yi yıkan haber! Kararı Jorge Jesus resmen duyurdu
Spor

Attila Szalai'yi yıkan haber! Kararı Jorge Jesus resmen duyurdu

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai için teknik direktör Jorge Jesus kararını verdi. Portekizli çalıştırıcı takıma yeni bir stoper kazandırılmasını istiyor. Attila Szalai transfer sonrası yedek kulübesine geçebilir. İşte detaylar...

Star Gazetesi2 Kasım 2022 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Attila Szalai'yi yıkan haber! Kararı Jorge Jesus resmen duyurdu
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de savunma bölgesindeki sakatlıklar camianın ve teknik direktör Jorge Jesus'un keyfini kaçırıyor. Ocak ayında bir savunma takviyesi kuvvetle muhtemel. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, Süper Lig'in en çok gol atan takımı durumunda. Fakat savunmada ise henüz istenilen seviyede değil.

SAVUNMA HALA İYİ SEVİYEDE DEĞİL

Hücumda bu kadar iyi olmasına rağmen savunma konusunda hala Jorge Jesus'un istediği seviyede olmayan Fenerbahçe, şimdi de sakatlılarla boğuşuyor. Fransa'da oynanan Rennes maçında sakatlanan Luan Peres o tarihten bu yana takımını yalnız bırakmış durumda. Bir diğer Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ise tüm defolarına rağmen Jorge Jesus'un oyun planına uymuş durumda fakat her maç öncesi savunmanın en zayıf halkası olarak görülüyor. Takımları sürekli ofsayta düşürmesi ile bu sezon Süper Lig'de ender görülen bir taktiği deneyen Portekizli çalıştırıcı, savunma konusunda oldukça talepkar. Bunun yanı sıra hiç dinlenmeden her resmi maçta forma giymek zorunda kalan Attila Szalai ise yorgunluktan ötürü savunmada bazı zaaflar yaratıyor. Bunun yanı sıra Beşiktaş maçında Jorge Jesus'un sert tepkisine maruz kalmış ve Portekizli çalıştırıcıyı bir hayli sinirlendirmişti.

"BAŞKA STOPERİM KALMAZSA SANIRIM BEN OYNAYACAĞIM"

Stoperlerin ardı ardına sakatlanması neticesinde elinde yalnızca Attila Szalai ve Serdar Aziz kalan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, İstanbulspor maçının ardınan "Elimde stoper kalmazsa ne yapacağım konusunda fikrim yok, şaka şaka tabiki bir fikrim var. Belki ben oynarım" diyerek stoper isteğini dile getirmişti. Fenerbahçe yönetimide hemen harekete geçip ocak ayı transfer dönemi için kesenin ağzını açtı. Bir ya da iki takviye olmak üzere, kesinlikle bir savunma oyuncusu alınacağı iddia edildi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.