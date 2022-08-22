Aubameyang, Chelsea yolunda

Chelsea, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, iki takım arasındaki Gabonlu golcünün transferi için anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi. Chelsea'nin bu transfer için kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euro çıkmasının beklendiği belirtildi.

Barcelona'nın pazar günü oynadığı maçta Aubameyang'ın kadroda olmasına rağmen, süre almamasının da transfer süreciyle alakalı olduğu kaydedildi. Katalan ekibinde, 33 yaşındaki futbolcunun satılmasının, Jules Kounde'nin lisansını çıkartmak adına önemli bir operasyon olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den Barcelona'ya transfer olan Aubameyang, İspanyol devinde 24 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.