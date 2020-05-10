10 Mayıs 2020 Pazar 20:02 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 20:02

Son dönemde Arsenal'den ayrılacağı konuşulan ve adı birçok takımla anılan Pierre-Emerick Aubameyang'dan, Real Madrid itirafı geldi.

"DEDEME REAL MADRID SÖZÜ VERDİM"

Açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki forvet oyuncusu; "Ölmeden önce dedeme Real Madrid'e gideceğime dair söz vermiştim. Dedem Avila doğumluydu. Orası Madrid'e çok yakın. Real Madrid'e gitmek kolay olmayacak ama bunu aklımda tutuyorum." dedi.

2018 yılından beri Arsenal forması giyen Aubameyang, Topçulara 64 milyon avroluk bonservis bedeli ile transfer oldu.

Bu sezon Arsenal forması ile 32 resmi maça çıkan Gabonlu forvet, bu maçlarda takımına 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.