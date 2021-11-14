İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2021 Pazar / 9 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aubameyang: Tottenham için oynayacağıma emekli olurum daha iyi
Spor

Aubameyang: Tottenham için oynayacağıma emekli olurum daha iyi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang, Tottenham hakkında açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2021 Pazar 19:53 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 19:53
ABONE OL

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, Tottenham için itiraflarda bulundu.

"Bir gün Tottenham için oynar mısın?" sorusunu yanıtlayan Aubameyang, "Tottenham için oynayacağıma emekli olurum daha iyi." ifadelerini kullandı.

Arsenal'e transferi öncesinde Tottenham ile görüştüğünü açıklayan Gabonlu golcü, "Saint-Etienne ya da Borussia Dortmund'da forma giyiyordum, tam olarak hatırlamıyorum. Tottenham'ın stadyumuna kadar gelmiştim. Geldikten sonraki gün hiç aramadılar. Bu yüzden onlara karşı oynadığım her maçta neden ekstra motivasyonla sahaya çıktığımı biliyorlar." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.