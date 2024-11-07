Aurelien Tchouameni için sürpriz talip

Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona fırtına gibi giren Liverpool, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınından Express'in haberine göre; Liverpool yöneticileri, Real Madrid'de forma giyen Fransız orta saha Aurelien Tchouameni'nin temsilcileri ile temasa geçti.

Haberde, yapılan görüşmede Liverpool yöneticilerinin Tchouameni cephesinden olası bir transfere nasıl bakacaklarına dair fikir aldığı ve aldıkları cevap karşısında mutluluk yaşadıkları yazıldı.

Real Madrid'in üst üste yaşadığı Barcelona ve Milan mağlubiyetlerinde en çok eleştirilen oyunculardan olan 24 yaşındaki Aurelien Tchouameni, bu sezon Real Madrid formasıyla 15 maça çıktı.

Real Madrid, 2022 yılında Fransız orta saha için Monaco'ya 80 milyon euro ödemişti.