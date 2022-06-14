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Spor

Aurelien Tchouameni: Şampiyonlar Ligi finali sırasında Real Madrid ile görüşme halindeydik

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Monaco'dan kadrosuna kattığı Aurelien Tchouameni, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

14 Haziran 2022 Salı 18:21 - Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Monaco'dan transfer ettiği Aurelien Tchouameni için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Tchouameni, "Şampiyonlar Ligi finali sırasında Real Madrid ile görüşme halindeydik. Paris Saint-Germain ve Manchester City maçlarını izledikten sonra menajerime, 'Lütfen beni oraya götürmek için elinden geleni yap' dedim." açıklamasını yaptı.

"ANCELOTTI İLE KONUŞTUM"

Görüşmeler sırasında Real Madrid teknik direktörü Ancelotti ile de görüştüğünü söyleyen Fransız oyuncu, "Ancelotti ile konuştum. O çok iyi biri. Büyümeye ve öğrenmeye devam etmek istiyorsam Real Madrid'e gitmem gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"BU BİR MEYDAN OKUMA"

Real Madrid'de forma şansının zor olduğunu bildiği halde İspanyol devini seçtiğini belirten, Tchouameni, "Başka bir takıma transfer olsaydım belki daha çok forma şansı bulabilirdim ama ben bu meydan okumayı istedim." şeklinde konuştu.

MBAPPE PSG İÇİN BASKI YAPTI MI?

Başarılı oyuncu son olarak, "Mbappe benim Monaco'dan ayrılacağımı biliyordu. PSG'ye gidip gitmeyeceğim ile ilgili bilgi almak istedi. Ben ona Madrid'e gitmek istediğimi söyledim. Beni çok iyi anladığını söyledi." diyerek sözlerini noktaladı.

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