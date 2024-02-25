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Spor

Aurier'den iyi haber gelmedi! Derbide takımı yalnız bırakacak

Ara transfer döneminde transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz siftah yapamamış olan Serge Aurier'in Beşiktaş derbisinde de sahada olması zor gözüküyor.

25 Şubat 2024 Pazar 11:43 - Güncelleme:
Aurier'den iyi haber gelmedi! Derbide takımı yalnız bırakacak
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Galatasaray'da rekor fiyata Bayern'e satılan Sacha Boey'un yerine transfer edilen Serge Aurier, Fildişi Milli Takımı'ndan sakat dönmüştü.

Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli sağ bekin Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı açıklanmıştı. Ancak Aurier'den iyi haber gelmedi. Henüz saha çalışmalarına başlayamayan tecrübeli futbolcunun Beşiktaş karşısında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

Aurier'in en iyi ihtimalle 10 gün sonra idmanlara çıkabileceği öğrenildi.

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