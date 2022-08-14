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Spor

Austria Wien'den Fenerbahçe açıklaması

Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off maçı öncesi açıklamada bulundu.

Sporx14 Ağustos 2022 Pazar 16:30 - Güncelleme:
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Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

Schmid, "Fenerbahçe, karşı konulmaz bir rakip ama, maçı onlar için olabildiğince zorlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Ligde bu hafta mağlup ettikleri WSG maçına değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Bu galibiyet bize güç veriyor ve takımım aç" diye konuştu.

Fenerbahçe ile Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da karşılaşacak. Rövanş ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de.

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