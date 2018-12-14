Av. Emin Özkurt: CAS, Galatasaray'a ceza vermeyecek

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hakemi ve uzman hukukçu Av. Emin Özkurt, UEFA'nın İtalyan ekibi Milan'a Finansal Fair Play (FFP) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ve ileriye dönük ihtar vermesinin, Galatasaray'a men cezası verilme ihtimalini büyük olasılıkla ortadan kaldırdığını savundu.

UEFA'nın Milan kararı sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Özkurt, "Galatasaray, Milan ile mukayese edildiğinde çok daha iyi durumdadır. Bu karar ve gerekçeleri incelendiğinde, UEFA tarafından bir men cezası verilmesi ihtimali neredeyse ortadan kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın Avrupa kupalarından men yönündeki cezasını Milan'ın CAS'a giderek kaldırttığını hatırlatan Özkurt, bugün gelinen noktada UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi (CFCB) tarafından İtalyan ekibi için yeni bir karara varıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Milan hakkında verilen bu kararın iki boyutu var. Biricisi, kesin uygulanacak yaptırımlar. Milan Kulübünün, FFP kurallarına aykırı davranmasından ötürü tespit edilen ve derhal uygulamaya sokulacak yaptırımlardır bunlar. 12 milyon avro para cezası var. Bu para 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nden elde ettiği gelirlerden kesilecek. 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde düzenlenecek Avrupa müsabakalarına da 25 yerine 21 oyuncu bildirecekler. Olası yaptırımlar da var. Eğer Milan 30 Haziran 2021 tarihine kadar denk bütçe (break-even) uyumluluğunu sağlamazsa, bir sonraki Avrupa müsabakalarından ihraç edilmesi (2022-2023 ve 2023-2024 yıllarında hak kazanabileceği) cezası uygulanacaktır."

Milan'ın bu karara karşı da yine CAS'a başvurma hakkı bulunduğunu belirten Özkurt, "Milan, geçtiğimiz yıl sadece yeni oyuncuların transferi için 200 milyon avro harcamıştır. Milan'ın yaklaşık borcu ise 300 milyon avro civarındadır." bilgisini verdi.

"Galatasaray'a men gelme ihtimali neredeyse sıfırlanmıştır"

"Konuyu Türkiye ile alakalı boyutuyla ele alacak olursak, Galatasaray'ın pozisyonu ve borçluluk miktarı Milan'a göre çok daha iyi durumdadır," şeklinde konuşan Özkurt, şunları kaydetti:

"Geçen sene Haziran ayında yeni anlaşma için UEFA’ya gidildiğinde Galatasaray'ın borcu 130 milyon avro civarındaydı. Milan'ın şu anki borçluluk oranına göre verilen ceza değerlendirildiğinde, Galatasaray'a men yaptırımı gelme ihtimali neredeyse sıfırlanmıştır. Çünkü, Galatasaray da Milan ile benzer konulardan CFCB önündedir. Eğer CFCB benzer olaylara karşı benzer yaklaşım gösterir ve adil davranırsa, Galatasaray'ın men yaptırımı alması defterinin kapandığını söyleyebiliriz."

Kararın, Galatasaray elenince açıklanması bekleniyor

Milan kararının açıklanma zamanlaması hakkında Özkurt, "Kararın açıklanmasının Milan'ın UEFA müsabakalarından elenmesinden bir gün sonra gerçekleşmesi de tesadüf ile açıklanamayacak bir durumdur. Anlaşılan UEFA, Milan'ın müsabaka sürecinde motivasyonuna tesir etmemek adına bu kararı bekletmiştir. Yine buradan çıkarım yapacak olursak, Galatasaray ile alakalı verilecek kararda da acele etmemesi söz konusudur. Zaten CFCB kararını vermekle alakalı belirli bir tarih sınırlaması altında olmadığı için, Galatasaray'ın bu seneki Avrupa serüveni bitene kadar beklenmesi kuvvetli olasılıktır." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA, 5 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray Kulübü ile yapılan uzlaşması anlaşmasını CFCB Araştırma Komisyonu'na geri göndererek, tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti. Açıklamada, sarı-kırmızılılar ile yapılan ve sonrasında tekrar gözden geçirilen finansal fair play anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Milan ise geçen haziran ayında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'ndan (CFCB) Avrupa müsabakalarından men cezası alırken akabinde karara CAS nezdinde itiraz etmişti. CAS ise Temmuz ayında yaptığı inceleme neticesinde Milan hakkında verilen Avrupa müsabakalarından men cezasını kaldırmış ve Milan'ın finansal durumuna uygun ve ölçülü bir yaptırım uygulanması için dosyayı CFCB'ye geri göndermişti