Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia'yı deplasmanda Davidson'un 87'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanan karşılaşmada İskoç hakem David Dickinson düdük çaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip; Makaridze - Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Mamageishvili ve Cheickne ilk 11'iyle başladı.

Başakşehir'in 11'i ise Muhammed Şengezer- Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Piatek'ten oluştu. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, Başakşehir'de Piatek, 45+1'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan Başakşehir, Pelkas ve Davidson ile pozisyonlar buldu. 87'nci dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson'un plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Başakşehir öne geçti: 0-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.