Avcı, 13 prensini A takıma hazırlıyor
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç oyuncuları takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.
- star.com.tr
Abdullah Avcı’nın A takıma kazandırmak istediği genç isimler şunlar: Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Halil Duman, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi, Erden Seçgin, Kartal Yılmaz, Emre Yıldız, Mertcan Açıkgöz, Oğuzhan Aydoğan, Muhayer Oktay ve Oğuzhan Akgün. Bu isimlere Türkiye Kupası maçlarında süre verilip tecrübe kazandırılacak
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