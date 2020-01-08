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Spor

Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz'ın Cenk Tosun çağrısına cevap: Güzel şeyler hayal ettiriyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arası transfer gündemiyle ilgili konuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir toplantı yapacağını belirten Avcı 'Mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında' dedi.

08.01.2020  14:57 - Güncelleme: 08.01.2020  14:57

Abdullah Avcı transfer hakkında "Bugün başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi.

Avcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Verileri takip ediyoruz. Şu anki seviyemiz gayet iyi. İlk yarıdaki performansımızı nasıl artırırız ve takım oyununu arttırırız bunun için çalışıyoruz"

"Bu aylar güzel aylar. Maçın olmadığı ve kamp ayları, çalışma dönemi. Umarım buradaki performanslar maçlara da yansır. İkinci yarı çok daha iyi olacağını düşünüyorum"

"İlk dönemlerim kolay değildi. Yeni bir takım, biz yeniyiz, oyuncuların düşünceleri var. Sakat oyuncuların düzelmesi, transferlerin etkisi, bizim dokunuşlarımız… Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumuna da yarın arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız”

Burak Yılmaz’ın Cenk Tosun’a ‘Come to Beşiktaş’ demesi üzerine...

"Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki milli takım oyuncusu..."

(TRT Spor)

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