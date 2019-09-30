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Avcı değil av oluyor

Abdulah Avcı, hâlâ pas oyunu oynatmaya çalışması, ideal 11’i bulamaması, oyuna müdahalede gecikmesi, yanlış oyuncu tercihi gibi nedenlerle Kartal’ı rakipler için kolay lokma haline getirdi.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA kötü girdişin faturası Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya kesildi. Başakşehir’deki performansının çok uzağında kalan Avcı’ya eleştiriler şu şekilde yöneltiliyor:

1- Avcı, pas oyunu oynatmaya çalışıyor. Ancak 6 Süper Lig ve 1 Avrupa Ligi karşılaşmasında takım bu sistemin yanından bile geçemedi.

KADRO İSTİKRARSIZ

2- Avcı’nın elindeki kadro belli. N’Koudou, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın ve Jeremain Lens gibi oyuncular açık alanda daha başarılı olabilecek, topu sürüp, boşluklara kaçabilecek isimler. Dolayısıyla pas oyununda başarılı olamıyorar.

3- Abdullah Hoca takımın hala iskeletini oluşturamadı. Her maç sahaya değişik bir 11 ile çıkıyor. Bu da kadro ve oyunda istikrarsızlığın en önemli sebeplerinden birisi olarak öne çıkıyor.

MAÇ SONU HEDEF ŞAŞIRTIYOR

4- Abdullah Avcı’nın oyuna müdahaleleri de yetersiz kalıyor. Göztepe karşılaşması hariç, Kartal tüm maçlarda ilk golü yiyen taraf oldu. Ancak bunların sadece ikisinde beraberlik geldi, 4 karşılaşma ise kaybedildi.

5- Oyuncu değişiklikleri de yanlış. Trabzon maçında Vida’nın çıkıp, Güven’in oyuna girmesi bunun en çarpıcı örneği.

6- Avcı maç sonları asıl korunları es geçip, hala G.Saray ile Fener arasındaki puan farkını dile getiriyor

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

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