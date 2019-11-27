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Avcı, Gedson’u istedi

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ara transfer dönemi için kadrosunda görmek istediği isimlerden birisinin de Benfica’da forma giyen Gedson Fernandes olduğu öğrenildi.

  • Star Spor
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Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu için Siyah-Beyazlı yönetimin kulübüne kiralama teklifi yaptığı ifade edildi. Kartal yarım sezon için 750 bin euro, gelecek sezon için de 1.5 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Beşiktaş’ın teklife satın alma opsiyonunu da koydurmak istediği kaydedildi.

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