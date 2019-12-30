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Spor

Avcı, Güneş’i geride bıraktı

Beşiktaş ilk yarıda zaman zaman çalkantılı dönemler geçirse de Abdullah Hoca’nın ekibi ilk devrenin sonunda geçen sezonun Kara Kartal’ına dört puan fark attı.

Star Spor29.12.2019  23:45 - Güncelleme: 30.12.2019  08:00


KARA Kartal ilk devreyi 30 puanla noktalarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı zaman zaman ağır eleştiriler aldı. Özellikle sezon başında alınan kötü sonuçlar ve Avrupa Ligi’ndeki başarısızlıkla eleştirilen Avcı, yine de geçen sezon Teknik Direktör Şenol Güneş’e göre Süper Lig’de daha iyi bir performans ortaya koydu. Güneş’in ekibi geçen sezon 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, 26 puan toplamıştı. Siyah-Beyazlılar bu sezon ise Avcı’nın yönetiminde ilk devreyi 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile kapatıp 30 puana ulaştı, geçen yılı solladı.

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