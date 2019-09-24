Avcı için 3 ihtimal masada

ORMAN’IN görevi bırakma kararını tesislerde televizyondan duyan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Orman’ın olağanüstü kongreye kadar göreve devam etmesi halinde, takımın başında olacak. Orman ve yönetim görevi hemen bırakır ve kulüp seçime kadar Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile yola devam ederse, Avcı da bu dönemde takımı yalnız bırakmayacak ve yeni yönetim göreve gelince önünü açmak için istifa edecek. Orman görevi bırakır ancak seçim olmaz ve 2.Başkan Serdal Adalı kulübün başına geçerse, Abdullah Hoca da görevini sürdürececek.