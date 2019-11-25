Avcı ideal 11’ini buldu
Kartal’da sezon başından beri sakatlıklar yüzünden kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Abdullah Avcı, ideal 11’ini son 2 karşılaşmada buldu.
- Star Spor
Siyah-Beyazlı’ın hocasının Denizli ve Konya maçlarına çıktığı Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic ve Burak 11’ini ilerleyen haftalarda da bozmayacağı öğrenildi.
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