Avcı ideal 11’ini buldu

Siyah-Beyazlı’ın hocasının Denizli ve Konya maçlarına çıktığı Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic ve Burak 11’ini ilerleyen haftalarda da bozmayacağı öğrenildi.