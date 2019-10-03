Abdullah Avcı'dan istifa seslerine yanıt

Avcı: 'Kimse benim antrenörlüğümü sorgulayamaz'
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybettikleri Wolverhampton maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı "Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademesinde çalışarak, tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler. Ben başka bir takımla son 3 sene şampiyonluğa oynadım. Ben sınavları geçtim. 5 haftalık süreçte antrenörlüğüm sorgulanmaz. Performans sorgulanabilir" ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.