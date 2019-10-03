Abdullah Avcı'dan istifa seslerine yanıt

Abdullah Avcı "Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademesinde çalışarak, tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler. Ben başka bir takımla son 3 sene şampiyonluğa oynadım. Ben sınavları geçtim. 5 haftalık süreçte antrenörlüğüm sorgulanmaz. Performans sorgulanabilir" ifadelerini kullandı.