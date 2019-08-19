TM Dijital Haber Merkezi

Hazırlık maçlarında oynanan futbolla taraftarların içini açmayan ve gol yollarında büyük problemler yaşayan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanından çıkmadı.

VİCTOR RUİZ ÇOK BEĞENİLDİ

Dişli rakibi karşısında futbolcuların kötü performanslarının yanı sıra yapılan kişisel hatalar Abdullah Avcı’yı kızdırırken, tecrübeli teknik adamın alınan ağır mağlubiyetin ardından ilk olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i uyaracağı belirtildi. Çekinerek gidilen Sivas deplasmanında 3 gol yiyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş’ta olumlu görünen tek şey yeni transfer Victor Ruiz’in oynadığı futbol oldu. Villarreal’den alınan 30 yaşındaki stoperin yerinde müdahaleleri dikkat çekerken, oyuncunun hazır görüntüsü ve topu oyuna sokma becerisi alkış topladı.

3-0 biten maçtan sonra Abdullah Avcı’nın tek tesellisi olan Victor Ruiz, ilk sınavında sınıfını geçerken İspanyol defansın takıma alıştıkça daha iyi futbol sergileyeceği düşünülüyor.