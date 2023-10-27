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Spor

Avcı yönetiminde Trabzonspor, İstanbul takımlarına üstünlük kurdu

Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Avcı yönetiminde Trabzonspor, İstanbul takımlarına üstünlük kurdu
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Abdullah Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek İstanbul temsilcileriyle 31 karşılaşma oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

DEPLASMANDA ÜÇ YENİLGİ

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir (1-3), geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük (1-4) ve Galatasaray (1-2) karşısında yaşadı.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu.

Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 7 karşılaşmada üçer galibiyet ve 3 beraberlikle 1 mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR'UN 31 KARŞILAŞMASI

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2
2020-2021K.Gümrük-Trabzonspor1-2
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2020-2021M.Başakşehir-Trabzonspor0-1
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
2020-2021Kasımpaşa-Trabzonspor1-2
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1
2020-2021Trabzonspor-K.Gümrük2-0
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2
2021-2022Kasımpaşa-Trabzonspor0-1
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2021-2022K.Gümrük-Trabzonspor0-2
2021-2022Trabzonspor-M.Başakşehir0-0
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2
2021-2022Trabzonspor-Kasımpaşa1-0
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1
2021-2022Trabzonspor-Karagümrük1-1
2021-2022M.Başakşehir-Trabzonspor3-1
2022-2023İstanbulspor-Trabzonspor0-2
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0
2022-2023Ümraniyespor-Trabzonspor0-1
2022-2023Trabzonspor-Kasımpaşa0-0
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2
2022-2023Trabzonspor-Fenerbahçe2-0
2022-2023Karagümrük-Trabzonspor4-1
2022-2023Trabzonspor-M.Başakşehir1-0
2022-2023Trabzonspor-İstanbulspor4-0
2022-2023Galatasaray-Trabzonspor2-1
2022-2023Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor1-2

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