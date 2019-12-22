Avcı’dan 11’de 3 sürpriz

Star Spor 22.12.2019 23:59 - Güncelleme: 22.12.2019 23:59

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de 3 sürpriz yaptı. Sezon başından bu yana forma verdiği ancak beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic’i yedek kulübesine çeken Avcı, formayı Diaby’e verdi. Kartal’ın teknik patronu Diaby’nin mevkisinde ise son dönemde artan performansıyla dikkat çeken Lens’e şans tanıdı. Sakatlık sürecini atlatan Georges-Kevin N’Koudou ise tam olarak hazır olmadığı için maça yedek kulübesinde başladı. Avcı’nın bir diğer sürprizi de savunma kurgusunda oldu. Sakatlık sürecini atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan Victor Ruiz’i Fenerbahçe karşısında yedek kulübesinde oturtan Avcı, Roco’yu 11’e aldı. Siyah-Beyazlılar’ın hocası Ruiz ve N’Koudou’yu hamle oyuncuları olarak kenarda tuttu.