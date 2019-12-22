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Spor

Avcı’dan 11’de 3 sürpriz

Beşiktaş’ın hocası son dönemde formu düşen Ljajic’i kenarda tutarken, onun mevkisinde Diaby’yi oynattı. Diaby’den boşalsan sağ kanatta Lens görev aldı. Ruiz de yedek soyunurken, Roco stoperde şans buldu.

Star Spor22.12.2019  23:59 - Güncelleme: 22.12.2019  23:59

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de 3 sürpriz yaptı. Sezon başından bu yana forma verdiği ancak beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic’i yedek kulübesine çeken Avcı, formayı Diaby’e verdi. Kartal’ın teknik patronu Diaby’nin mevkisinde ise son dönemde artan performansıyla dikkat çeken Lens’e şans tanıdı. Sakatlık sürecini atlatan Georges-Kevin N’Koudou ise tam olarak hazır olmadığı için maça yedek kulübesinde başladı. Avcı’nın bir diğer sürprizi de savunma kurgusunda oldu. Sakatlık sürecini atlatan ve hafta boyunca takımla çalışan Victor Ruiz’i Fenerbahçe karşısında yedek kulübesinde oturtan Avcı, Roco’yu 11’e aldı. Siyah-Beyazlılar’ın hocası Ruiz ve N’Koudou’yu hamle oyuncuları olarak kenarda tuttu.

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